Guardiola elogia Messi após show de Aguero: ‘Melhor número 9, 10, 11…’

Sergio “Kun” Agüero só não fez chover na partida deste domingo 12 contra o Aston Villa. O atacante do Manchester City marcou três vezes na goleada por 6 a 1 fora de casa e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Campeonato Inglês. Nem a marca, entretanto, fez o técnico Pep Guardiola se derreter pelo jogador. Perguntado sobre se o argentino era o melhor atacante com quem já tinha trabalhado, foi taxativo na resposta: “O melhor é Messi!”.

O jornalista insistiu e quis saber se ele era o melhor camisa 9 que foi dirigido por Pep. O treinador só soube falar sobre o camisa 10 do Barcelona. “Messi é o melhor número 9, número 10, número 11, número 7, número 6, número 5, número 4…”, afirmou na entrevista coletiva após a vitória. “Mas o Sergio, entre os outros, é um dos melhores”, completou.

Com o chamado hat-trick contra o Aston Villa, Agüero chegou a 177 gols na Premier League, todos pelo Manchester City, clube que defende desde a transferência do Atlético de Madri em 2011. O argentino superou Thierry Henry, francês que marcou 175 vezes com a camisa do Arsenal, e se igualou ao inglês Frank Lampard como o quarto maior artilheiro da história da competição.

O atacante ainda está longe dos líderes. Alan Shearer fez 260 gols e é o primeiro colocado da lista. O ex-camisa 9 de Blackburn e Newcastle é seguido por Wayne Rooney, que colocou 208 bolas nas redes adversárias atuando pelo pelo Manchester United e pelo Everton, e Andy Cole, atacante que jogou em vários clubes ingleses, mas teve seu auge com a camisa do rival de cidade do Manchester City. Ele marcou 187 vezes.

