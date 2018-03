Guardiola é multado por protesto político em mais de R$ 90 mil

Pep Guardiola foi multado, nesta sexta-feira, pela Federação Inglesa de Futebol (FA) em 20.000 libras (pouco mais de 90.000 reais), porque, durante os últimos jogos do Manchester City no Campeonato Inglês, o treinador usou um laço amarelo, que representa a luta separatista da Catalunha. As regras da federação não permitem o uso de objetos que simbolizem alguma manifestação política.

Nascido em Santpedor, na Catalunha, Guardiola usa o adereço em represália a manutenção de Jordi Cuixart e Jordi Sanchez, dois membros do movimento separatista catalão, na prisão. Segundo o técnico, o laço representa a democracia, não uma manifestação política.

O presidente da FA, Martin Glenn, já havia criticado o treinador, que deixou de usar o laço amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, mas o utilizou na entrevista coletiva e durante a partida da Liga dos Campeões da Europa, na última quarta-feira, contra o Basel.