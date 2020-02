Guardiola comenta crise no Barcelona e nega querer Messi no City

Desde que Pep Guardiola assumiu o Manchester City em 2016, a imprensa europeia especula que o técnico tentaria trazer Lionel Messi para reeditar a dupla vitoriosa entre 2008 e 2012 – tempo em que o espanhol dirigiu o Barcelona. Diante da discussão pública entre o camisa 10 e o ex-jogador francês, hoje diretor esportivo do clube catalão, Eric Abidal, os jornalistas ingleses perguntaram a Guardiola se, nesse contexto, ele veria a possibilidade de contar com o argentino.

“Ele vai ficar lá, esse é o meu desejo”, disse o técnico. “Não vou falar sobre jogadores que estão em outros clubes. Acho que ele vai encerrar sua carreira lá. É esse o meu desejo”, repetiu. Informações na Espanha e na Inglaterra sugeriram que Messi poderia sair depois da briga com Abidal.

Em entrevista ao diário esportivo catalão Sport, Abidal comentou a demissão do treinador Ernesto Valverde, afirmando que “muitos jogadores não estavam satisfeitos nem trabalhavam muito” sob o comando do ex-técnico. Estas declarações não agradaram a Messi, que contestou imediatamente com uma mensagem no Instagram, pedindo que “quando se fala de jogadores, deve dar nomes, pois, caso contrário, estaremos sujando todos e alimentando coisas que são ditas e não são verdadeiras”.

Messi também pediu aos dirigentes do clube que “assumam suas responsabilidades” e parem de deixar entender que decisões como a da demissão de um técnico são tomadas pelos jogadores.

