Guardiola admite que cargo estará em risco se perder para o Real Madrid

O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, disse que seu cargo pode correr perigo se sua equipe perder para o Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões. O clube inglês foi punido pela UEFA e não poderá disputar as próximas duas edições da Champions, portanto a atual edição do torneio pode ser a última chance do espanhol conquistar o título inédito para equipe

“Quero vencer a Liga dos Campeões. Sonho com isso e estou gostando de preparar o time para os jogos contra o Real Madrid”, disse Guardiola à Sky Sports. “Se não vencermos, tudo bem, o presidente ou o diretor esportivo podem vir e me dizer que não foi suficiente, que eles querem a Liga dos Campeões e que me dispensam”, disse ele. “Eu não sei (se isso vai ocorrer). Já aconteceu muitas vezes e pode acontecer novamente”.

Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e tem contrato com o clube inglês até o final da próxima temporada. Ele conquistou duas Ligas dos Campeões como treinador no Barcelona (2009 e 2011), mas não conseguiu levantar o troféu máximo em sua fase no Bayern de Munique (2013-2016) e nem desde a sua chegada à Inglaterra.

Nesta temporada, o Manchester City, atual campeão inglês, está muito longe do topo do Campeonato Inglês. O Liverpool é o líder e tem 22 pontos a mais, o que torna o título deste ano uma missão quase impossível para a equipe de Guardiola.

O Manchester City visita o Real Madrid na quarta-feira, 26 de fevereiro, no jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões e vai receber o time espanhol na terça-feira, 17 de março, no Etihad Stadium.

(Com AFP)