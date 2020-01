Guaraní do Paraguai será adversário do Corinthians na Libertadores

Foram definidos na noite de quarta-feira 29 os confrontos da segunda fase da Copa Libertadores, a penúltima antes do início da fase de grupos. O destaque foi o Guaraní, do Paraguai, que goleou o San Jose, da Bolívia, por 4 a 0 e carimbou a vaga (já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0).

O adversário do Guaraní será o Corinthians, numa reedição do duelo válido pelas oitavas de final de 2015, vencida de forma surpreendente pelos paraguaios. O primeiro jogo acontece em Assunção na próxima quarta-feira 5 e a volta, em Itaquera, está marcada para o dia 12 de fevereiro.

Quem passar, enfrentará na terceira fase o vencedor de Cerro Largo, do Uruguai, e Palestino, do Chile. Em seguida, o time vitorioso entrará no Grupo B, ao lado de Palmeiras, Bolívar e Tigre, da Argentina.

O outro clube brasileiro que disputará a fase prévia do torneio é o Internacional, que pega a Universidad de Chile. A ida, em Santiago, acontece no dia 4 de fevereiro, e a volta, em Porto Alegre, no dia 11. Na terceira fase, o duelo será contra Macará, do Equador, ou Tolima, da Colômbia. Quem passar, cairá no Grupo E, com Grêmio, Universidade Católica, do Chile, e América de Cali, da Colômbia. Se Corinthians e Inter avançarem, portanto, haverá dois grandes clássicos regionais na primeira fase.

Também nesta quarta, o Barcelona, do Equador, derrotou o uruguaio Progreso por 3 a 1 em Guayaquil e garantiu a vaga. Na próxima fase, a equipe enfrentará o peruano Sporting Cristal. Já o Universitario, do Peru, derrotou o Carabobo da Venezuela por 1 a 0 na terça-feira, em Lima, depois de empate em 1 a 1 na ida. O próximo rival do clube peruano será o paraguaio Cerro Porteño.