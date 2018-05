Grupo H: os convocados do Japão para a Copa do Mundo

O técnico Akira Nishino divulgou nesta nesta sexta-feira uma lista com os nomes de 27 jogadores pré-convocados para a seleção do Japão que vai à Copa do Mundo, com destaque para os retornos de Keisuke Honda, Shinji Okazaki e Shinji Kagawa, que não estavam presentes em convocações anteriores. O Japão está no Grupo H, e vai brigar por vaga nas oitavas com Polônia, Senegal e Colômbia.

Tabela completa de jogos da Copa do Mundo 2018

O veterano Honda, do Pachuca, voltará a vestir a camisa da seleção depois de ter sido preterido pelo técnico anterior, Vahid Halilhodzic, que foi destituído a menos de dois meses da Copa por desavenças com o elenco.

Confira a lista de pré-convocados:

Goleiros

Eiji Kawashima (Metz-FRA

Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka-JAP)

Kosuke Nakamura (Kashima Antlers-JAP).

Defensores

Yuto Nagatomo (Galatasaray-TUR)

Tomoaki Makino (Urawa Reds-JAP)

Maya Yoshida (Southampton-ING)

Hiroki Sakai (Olympique de Marselha-FRA)

Gotoku Sakai (Hamburgo-ALE)

Gen Shoji (Kashima Antlers-JAP)

Wataru Endo (Urawa Reds-JAP)

Naomichi Ueda (Kashima Antlers-JAP).

Meias

Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt-ALE)

Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima-JAP)

Keisuke Honda (Pachuca-MEX)

Takashi Inui (Eibar-ESP)

Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka-JAP)

Shinji Kagawa (Borussia Dortmund-ALE)

Genki Haraguchi (Fortuna Düsseldorf-ALE)

Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf)

Gaku Shibasaki (Getafe-ESP)

Ryota Ohshima (Kawasaki Frontale-JAP)

Kento Misao (Kashima Antlers-JAP)

Yosuke Ideguchi (Cultural y Deportiva Leonesa-ESP)

Atacantes

Shinji Okazaki (Leicester-ING)

Yuya Osako (Werder Bremen-ALE)

Yoshinori Muto (Mainz-ALE)

Takuma Asano (Stuttgart-ALE)