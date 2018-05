Grupo H: os convocados de Senegal para a Copa do Mundo

A seleção do Senegal divulgou a lista final com seus 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2018. O técnico Aliou Cissé tem o atacante Sadio Mané, um dos principais jogadores do Liverpool na temporada, como seu principal trunfo.

Confira a lista final de Senegal:

Goleiros

Abdoulaye Diallo – Rennes (França)

Alfred Gomis – Spal (Itália)

Khadim Ndiaye – Horoya (Guiné)

Defensores

Lamine Gassama – Alanyaspor (Turquia)

Saliou Ciss – Valenciennes (França)

Kalidou Koulibaly – Napoli (Itália)

Kara Mbodii – Anderlecht (Bélgica)

Youssouf Sabaly – Bordeaux (França)

Salif Sane – Hannover (Alemanha)

Moussa Wague – Eupen (Bélgica)

Meias

Cheikhou Kouyate – West Ham (Inglaterra)

Idrissa Gueye – Everton (Inglaterra)

Alfred Ndiaye – Wolverhampton (Inglaterra)

Badou Ndiaye – Stoke City (Inglaterra)

Cheikh Ndoye – Birmingham (Inglaterra)

Ismaila Sarr – Rennes (França)

Atacantes

Keita Balde – Monaco (França)

Mame Biram Diouf – Stoke City (Inglaterra)

Moussa Konate – Amiens (França)

Sadio Mane – Liverpool (Inglaterra)

Mbaye Niang – Torino (Itália)

Diafra Sakho – Rennes (França)

Moussa Sow – Bursaspor (Turquia)