GRUPO H – Japão: a quarta força do grupo

O Japão fará na Copa do Mundo da Rússia sua sexta participação (de forma consecutiva) em Mundiais. Estrearam em 1998, quando seu jovem campeonato nacional de clubes, a J-League, era forte no mercado — por lá atuavam César Sampaio e Dunga, titulares da seleção brasileira naquela Copa. O melhor resultado do Japão na história da competição foi chegar às oitavas de final em duas ocasiões: em 2002, contando com a torcida local, quando sediou a competição em parceria com a Coreia do Sul; e em 2010, após perder para o Paraguai na disputa por pênaltis, em uma memorável campanha em que venceu Camarões e Dinamarca na primeira fase.

Dessa vez, esperar por algo além da primeira fase seria muito otimismo. A equipe japonesa, dominante em seu grupo nas Eliminatórias Asiáticas, teve um choque de realidade em amistosos contra seleções de outros continentes (derrotas para Brasil, Bélgica e Ucrânia), quando seu ataque produziu muito pouco. A tendência é repetir na Rússia a péssima campanha de quatro anos atrás, no Brasil (um empate e duas derrotas).

Desde que assumiu o comando técnico em 2015, o bósnio Vahid Halilhodzic procura, sem sucesso, a escalação ideal. Nas últimas partidas, ainda havia jogadores debutando pela seleção. Entre os experimentados, quem aproveitou a oportunidade foi Shoya Nakajima. O jovem atacante do Portimonense, de Portugal, anotou gol em sua estreia, no empate com Mali. Por outro lado, duas das grandes estrelas do país vivem má fase.

O atacante Okazaki (Leicester, da Inglaterra) e o meia Kagawa (Borussia Dortmund, da Alemanha) foram barrados em diversas convocações e se recuperaram recentemente de contusões. No momento, seus currículos pesam mais do que seus desempenhos. Já o meia-atacante Keisuke Honda, que já vestiu a camisa 10 do poderoso Milan (Itália), vive bom momento no Pachuca (México). Livrou-se dos problemas físicos, atua com regularidade e é decisivo — somou quatro gols e seis assistências nas doze primeiras rodadas do campeonato mexicano.

Entre tantas incertezas, Halilhodzic tem dois alentos. O zagueiro Maya Yoshida, titular do Southampton na liga inglesa, atuou em todos os confrontos das Eliminatórias e marcou quatro gols. O volante Makoto Hasebe, do alemão Eintracht Frankfurt, é o capitão e acumula 108 jogos com a camisa japonesa. Se o ataque não tem funcionado, esses dois pilares defensivos poderão ser os responsáveis por uma eventual surpresa no Grupo H — no qual também estão Colômbia, Polônia e Senegal.

