Grupo G: os convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo

O treinador Gareth Southgate anunciou nesta quarta-feira a lista de 23 convocados da seleção inglesa para a Copa do Mundo da Rússia. As ausências mais sentidas foram a do goleiro Joe Hart, titular no último Mundial e em jogos das Eliminatórias, e dos meias Jack Wilshere e Adam Lallana.

Assim como Tite na seleção brasileira, Southgate optou por revelar a lista final de 23 inscritos e não uma lista prévia de até 35 convocados. O time inglês é bastante jovem e tem como destaques Harry Kane e Dele Alli (ambos do Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United) e Raheem Sterling (Manchester City).

Os 23 convocados da seleção inglesa:

Goleiros

Jack Butland (Stoke)

Jordan Pickford (Everton)

Nick Pope (Burnley)

Defensores

Kyle Walker (Manchester City)

John Stones (Manchester City)

Harry Maguire (Leicester)

Kieran Trippier (Tottenham)

Danny Rose (Tottenham)

Ashley Young (Manchester United)

Phil Jones (Manchester United)

Gary Cahill (Chelsea)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Meias

Eric Dier (Tottenham)

Dele Alli (Tottenham)

Jesse Lingard (Manchester United)

Jordan Henderson (Liverpool)

Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace)

Fabian Delph (Mánchester City)

Atacantes

Jamie Vardy (Leicester)

Marcus Rashford (Manchester United)

Raheem Sterling (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham)

Danny Welbeck (Arsenal)