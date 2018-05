Grupo G: os convocados da Bélgica para a Copa do Mundo

Nesta segunda-feira, o técnico Roberto Martínez divulgou a lista de pré-convocados da seleção da Bélgica para a Copa do Mundo de 2018. O destaque é a presença do meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City, e a surpresa é a ausência do volante Radja Nainggolan, da Roma, que anunciou sua aposentadoria da seleção após ser cortado.

Confira a lista de 23 convocados da Bélgica:

Goleiros:

Koen Casteels – Wolfsburg (Alemanha)

Thibaut Courtois – Chelsea (Inglaterra)

Simon Mignolet – Liverpool (Inglaterra)

Matz Sels – Newcastle (Inglaterra)

Defensores:

Toby Alderweireld – Tottenham (Inglaterra)

Dedryck Boyata – Celtic (Escócia)

Laurent Ciman – Los Angeles FC (Estados Unidos)

Christian Kabasele – Watford (Inglaterra)

Vincent Kompany – Manchester City (Inglaterra)

Jordan Lukaku – Lazio (Itália)

Thomas Meunier – Paris Saint-Germain (França)

Thomas Vermaelen – Barcelona (Espanha)

Jan Vertonghen – Tottenham (Inglaterra)

Meias:

Nacer Chadli – West Bromwich (Inglaterra)

Kevin De Bruyne – Manchester City (Inglaterra)

Mousa Dembele – Tottenham (Inglaterra)

Leander Dendoncker – Anderlecht (Bélgica)

Marouane Fellaini – Manchester United (Inglaterra)

Youri Tielemans – Monaco (França)

Axel Witsel – Tianjin Quanjian (China)

Atacantes:

Michy Batshuayi – Chelsea (Inglaterra)

Christian Benteke – Crystal Palace (Inglaterra)

Yannick Carrasco – Dalian Yifang (China)

Eden Hazard – Chelsea (Inglaterra)

Thorgan Hazard – Borussia Monchengladbach (Alemanha)

Adnan Januzaj – Real Sociedad (Espanha)

Romelu Lukaku – Manchester United (Inglaterra)

Dries Mertens – Napoli (Itália)