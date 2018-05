Grupo F: os convocados da Suécia para a Copa

A seleção da Suécia divulgou nesta terça-feira a lista final de 23 convocados para a Copa do Mundo de 2018. O técnico Jan Andersson preferiu deixar o atacante Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, de fora do Mundial.

Confira a lista final da Suécia:

Goleiros

Robin Olsen – Copenhague (Dinamarca)

Karl-Johan Johnsson – Guingamp (França)

Kristoffer Nordfeldt – Swansea (País de Gales/Inglaterra)

Defensores

Mikael Lustig – Celtic (Escócia)

Emil Krafth – Bologna (Itália)

Andreas Granqvist – Krasnodar (Rússia)

Victor Nilsson-Lindelöf – Manchester United (Inglaterra)

Pontus Jansson – Leeds United (Inglaterra)

Filip Helander – Bologna (Itália)

Ludwig Augustinsson – Werder Bremen (Alemanha)

Martin Olsson – Swansea (País de Gales/Inglaterra)

Meias

Emil Forsberg – RB Leipzig (Alemanha)

Jimmy Durmaz – Toulouse (França)

Sebastian Larsson – Hull City (Inglaterra)

Albin Ekdal – Hamburgo (Alemanha)

Viktor Claesson – Krasnodar (Rússia)

Gustav Svensson – Seattle Sounders (Estados Unidos)

Oscar Hiljemark – Genoa (Itália)

Marcus Rohdén – Crotone (Itália)

Atacantes

Marcus Berg – Al Ain (Emirados Árabes)

Ola Toivonen – Toulouse (França)

John Guidetti – Alavés (Espanha)

Isaac Kiese Thelin – Waasland-Beveren (Bélgica)