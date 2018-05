Grupo F: os convocados da Coreia do Sul para a Copa

O técnico da Coreia do Sul, Shin Tae-yong, anunciou nesta segunda-feira a lista inicial de convocados para a Copa do Mundo de 2018. O time será liderado por Son Heung-min, um dos destaques do Tottenham. O atacante de 25 anos terminou a temporada com 21 gols em 54 jogos disputados pela equipe inglesa. A surpresa foi a presença do jovem de 19 anos, Lee Seung-woo, atacante do Hellas Verona, da Itália.

A pré-lista de convocados:

Goleiros

Kim Seung-gyu (Vissel Kobe/JPN)

Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka/JPN)

Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Defensores

Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande/CHN)

Jang Hyun-soo (Tokio/JPN)

Jung Seung-hyun (Sagan Tosu/JPN)

Yun Yong-sun (Seongnam FC)

Kwon Kyung-won (Tianjin Quanjian/CHN)

Oh Ban-suk (Jeju United)

Kim Jin-su (Jeonbuk)

Kim Min-woo (Sangju Sangmu)

Park Joo-ho (Ulsan)

Hong Chul (Sangju Sangmu)

Go Yo-han (FC Seúl)

Lee Yong (Jeonbuk)

Meias

Ki Sung-yueng (Swansea/ENG)

Jung Woo-young (Vissel Kobe/JPN)

Kwon Chang-hoon (Dijon/FRA)

Ju Se-jong (Asan Mugunghwa)

Koo Ja-cheol (FC Augsburg/AUT)

Lee Jae-sung (Jeonbuk)

Lee Seung-woo (Hellas Vérone/ITA)

Moon Seon-min (Incheon United)

Lee Chung-yong (Crystal Palace/ENG)

Atacantes

Kim Shin-wook (Jeonbuk)

Son Heung-min (Tottenham/ENG)

Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburgo/AUT)

Lee Keun-ho (Gangwon FC)