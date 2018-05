Grupo E: os convocados da Suíça para a Copa do Mundo

O técnico bósnio Vladimir Petkovic divulgou na última sexta-feira a lista com 26 convocados da seleção suíça para a Copa do Mundo de 2018. A pré-lista tem quatro goleiros e tem como destaques o defensor e capitão, Stephan Lichtsteiner, da Juventus, o também defensor Ricardo Rodríguez, do Milan, os meias Xherdan Shaqiri e e Granit Xhaka, ambos do futebol inglês, e o artilheiro Haris Seferovic, do Benfica.

Confira a lista da Suíça:

Goleiros:

Yann Sommer – Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Roman Bürki – Borussia Dortmund (Alemanha)

Gregor Kobel – Hoffenheim (Alemanha)

Yvon Mvogo – RB Leipzig (Alemanha)

Defensores:

Stephan Lichtsteiner – Juventus (Itália)

Johan Djourou – Antalyaspor (Turquia)

Ricardo Rodríguez – Milan (Itália)

Fabian Schär – Deportivo La Coruña (Espanha)

Michael Lang – Basel (Suíça)

François Moubandje – Toulouse (França)

Silvan Widmer – Udinese (Itália)

Manuel Akanji – Borussia Dortmund (Alemanha)

Nico Elvedi – Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Meio-campistas:

Valon Behrami – Udinese (Itália)

Xherdan Shaqiri – Stoke City (Inglaterra)

Gelson Fernandes – Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Blerim Dzemaili – Bologna (Itália)

Granit Xhaka – Arsenal (Inglaterra)

Steven Zuber – Hoffenheim (Alemanha)

Remo Freuler – Atalanta (Itália)

Denis Zakaria – Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Edimilson Fernandes – West Ham (Inglaterra)

Atacantes:

Haris Seferovic – Benfica (Portugal)

Josip Drmic – Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Breel Embolo – Schalke 04 (Alemanha)

Mario Gavranovic – Dinamo Zagreb (Croácia)