Grupo de proteção animal critica utilização de urso em jogo na Rússia

A utilização de um urso para promover o jogo entre Angusht e Mashuk, pela terceira divisão russa no último final de semana, foi muito criticada por uma organização de defesa dos direitos dos animais. A partida aconteceu na cidade de Piatygorsk e o animal, chamado Tim, entrou no gramado controlado por um domador e vestindo uma focinheira. Ele bateu palmas e entregou a bola do jogo ao árbitro da partida.

A ONG World Animal Protection, de Nova Iorque, condenou a utilização do animal no estádio. “Métodos de treinamentos cruéis foram usados” no urso, disse a entidade à Associated Press.

Rustam Dudov, dirigente do Mashuk, time visitante na partida, explicou ao jornal Sport Express que o urso foi “emprestado” por um circo que estava no local e sua apresentação foi aprovada pela Federação Russa de Futebol.