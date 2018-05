GRUPO C – Peru: sem seu herói em campo, vai tentar surpreender

O norte-irlandês George Best e o liberiano George Weah são dois notórios ídolos nacionais que ficaram marcados por nunca terem disputado um Mundial com suas seleções. Um exemplo atual é o atacante Gareth Bale, do País de Gales, que chegou perto, mas não se classificou para a Copa do Mundo da Rússia. O peruano Paolo Guerrero conseguiu ajudar a classificar o Peru para o torneio, mas também não vai saborear esse sonho. Na segunda-feira dia 14 de maio, ele recebeu nova punição por doping e vai ficar fora da Copa.

Decisivo, o atacante do Flamengo fez o gol de empate contra a Colômbia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que permitiu ao Peru disputar a repescagem contra a Nova Zelândia. Guerrero, no entanto, ficou fora desses confrontos após ser pego no exame antidoping realizado no também crucial empate com a Argentina, na rodada anterior. Substância encontrada: benzoilecgonina, um metabólico da cocaína. Foi suspenso por um ano — o que o deixaria ausente do Mundial. Mas, após recurso ao Tribunal de Apelação da Fifa, a pena foi reduzida em seis meses e a Copa voltou a ser possível. Segundo a defesa, ele ingeriu alguma bebida contaminada por folha de coca. Mas teve a suspensão ampliada para 14 meses e não poderá disputar a Copa, segundo a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Sem seu capitão, o técnico argentino Ricardo Gareca (que passou pelo Palmeiras em 2014) tem uma base bem definida para tentar uma classificação no Grupo C do Mundial. A defesa tem o entrosamento do goleiro Cáceda com o zagueiro Ramos, que jogam juntos no Veracruz, do México. O meio de campo é liderado por Yotún (Orlando City, dos Estados Unidos), Renato Tapia (do holandês Feyenoord) e pelo são-paulino Cueva. Outro jogador que atua no futebol brasileiro é o lateral-esquerdo Trauco, colega de Guerrero no Flamengo.

Completa o grupo de referências da equipe o atacante Jefferson Farfán, que atua no país da Copa, no Lokomotiv, de Moscou. Curiosamente, ele só conseguirá jogar na capital russa se alcançar uma semifinal. O máximo que o Peru chegou em suas quatro participações em Mundiais foi às quartas de final da Copa de 1970, perdendo para o Brasil de Pelé e companhia. Em 1978, em outro sistema de disputa, participou da segunda fase na chave que classificou a Argentina para a final, depois de uma controversa derrota por 6 a 0 para os anfitriões.

Neste ano, com a França favorita em seu Grupo C, a partida de estreia contra a Dinamarca deverá delimitar a caminhada de “los incas”. A Austrália completa a chave.

