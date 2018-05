Grupo C: os convocados do Peru para a Copa do Mundo

O técnico Ricardo Gareca anunciou nesta quarta-feira uma lista com 24 jogadores pré-convocados para defender a seleção peruana na Copa do Mundo, que não conta com o atacante Paolo Guerrero, suspenso por doping, e inclui o lateral Miguel Trauco, também do Flamengo, o meia Christian Cueva, do São Paulo, e o lateral Yoshimar Yotún, ex-Vasco.

Guerrero seria o principal astro do time peruano na Rússia, só que teve sua suspensão aumentada para 14 meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) por ter sido flagrado em um exame antidoping após a partida contra a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

Confira a pré-lista com 24 jogadores:.

Goleiros

Pedro Gallese (Vera Cruz-MEX)

Carlos Cáceda (Vera Cruz-MEX)

José Carvallo (UTC)

Defensores

Aldo Corzo (Universitário)

Luis Advíncula (Lobos Buap-MEX)

Miguel Araujo (Alianza Lima)

Alberto Rodríguez (Junior Barranquilla-COL)

Christian Ramos (Vera Cruz-MEX)

Anderson Santamaría (Puebla-MEX)

Luis Abram (Vélez Sarsfield-ARG)

Miguel Trauco (Flamengo-BRA)

Meias

Renato Tapia (Feyenoord-HOL)

Pedro Aquino (Lobos Buap-MEX)

Yoshimar Yotún (Orlando City-EUA)

Sergio Peña (Granada-ESP)

Edison Flores (Aalborg-DIN)

Paolo Hurtado (Vitória de Guimarães-POR)

Wilder Cartagena (Vera Cruz-MEX)

Nilson Loyola (Melgar)

Christian Cueva (São Paulo-BRA)

André Carrillo (Watford-ING)

Atacantes

Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscou-RUS)

Andy Polo (Portland Timbers-USA)

Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia-MEX)