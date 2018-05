Grupo B: os convocados do Marrocos para a Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, a seleção do Marrocos divulgou sua lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2018. O técnico Hervé Renard aposta em jogadores que atuam em clubes de fora do país, como o zagueiro Mehdi Benatia, da Juventus e o lateral Achraf, do Real Madrid.

Confira a lista final do Marrocos:

Goleiros

Munir Mohamedi – Numancia (Espanha)

Yassine Bono – Girona (Espanha)

Ahmed Tagnaouti – Ittihad Tanger (Marrocos)

Defensores

Manuel da Costa – Basaksehir (Turquia)

Badr Benoun – Raja Casablanca (Marrocos)

Achraf Hakimi – Real Madrid (Espanha)

Mehdi Benatia – Juventus (Itália)

Hamza Mendyl – Lille (França)

Meias

Hakim Ziyech – Ajax (Holanda)

Amine Harit – Schalke 04 (Alemanha)

Sofyan Amrabat – Feyenoord (Holanda)

Younès Belhanda – Galatasaray (Turquia)

Ait Bennasser – Caen (França)

Romain Saiss – Wolverhampton (Inglaterra)

Fayçal Fajr – Getafe (Espanha)

Karim El Ahmadi – Feyenoord (Holanda)

Mbark Boussoufa – Al Jazira (Emirados Árabes)

Atacantes

Khalid Boutaïb – Yeni Malatyaspor (Turquia)

Mehdi Carcela – Standard Liège (Bélgica)

Ayoub Kaabi – RS Berkane (Marrocos)

Nabil Dirar – Fenerbahçe (Turquia)

Nordin Amrabat – Leganés (Espanha)

Aziz Bouhaddouz – FC St. Pauli (Alemanha)