Grupo B: os convocados de Portugal para a Copa

Na última segunda-feira, o técnico Fernando Santos anunciou os 35 jogadores que fazem parte da pré-lista de convocados da seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2018. O grande destaque é a presença do atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

Confira a pré-lista de Portugal:

Goleiros

Anthony Lopes – Lyon (França)

Beto – Goztepe (Turquia)

Rui Patrício – Sporting (Portugal)

Defensores

Antunes – Getafe (Espanha)

Bruno Alves – Rangers (Escócia)

Cédric Soares – Southampton (Inglaterra)

João Cancelo – Inter de Milão (Itália)

José Fonte – Dalian Yifang (China)

Luís Neto – Fenerbahçe (Turquia)

Mário Rui – Napoli (Itália)

Nélson Semedo – Barcelona (Espanha)

Pepe – Besiktas (Turquia)

Raphael Guerreiro – Borussia Dortmund (Alemanha)

Ricardo Pereira – FC Porto (Portugal)

Rolando – Olympique de Marselha (França)

Rúben Dias – Benfica (Portugal)

Meias

Adrien Silva – Leicester (Inglaterra)

André Gomes – Barcelona (Espanha)

Bruno Fernandes – Sporting (Portugal)

João Mário – West Ham (Inglaterra)

João Moutinho – Monaco (França)

Manuel Fernandes – Lokomotiv de Moscou (Rússia)

Rúben Neves – Wolverhampton (Inglaterra)

Sérgio Oliveira – FC Porto (Portugal)

William Carvalho – Sporting (Portugal)

Atacantes

André Silva – Milan (Itália)

Bernardo Silva – Manchester City (Inglaterra)

Cristiano Ronaldo – Real Madrid (Espanha)

Éder – Lokomotiv de Moscou (Rússia)

Gelson Martins – Sporting (Portugal)

Gonçalo Guedes – Valencia (Espanha)

Nani – Lazio (Itália)

Paulinho – SC Braga (Portugal)

Ricardo Quaresma – Besiktas (Turquia)

Ronny Lopes – Monaco (França)