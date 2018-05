Grupo A: os convocados da Arábia Saudita para a Copa do Mundo

A seleção da Arábia Saudita divulgou a pré-lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2018. São 28 selecionados, que disputarão amistosos contra Itália, Peru e Alemanha, para definir a lista final, com 23 jogadores. Com 16 gols nas Eliminatórias, Mohammed Al-Sahlawi, do Al-Nassr é o grande destaque do time.

Confira a pré-lista de convocados da Arábia Saudita para a Copa do Mundo:

Goleiros

Yasser Al Mosailem (Al-Ahli-ARA)

Assaf Al-Qarni (Al-Ittihad-ARA)

Abdullah Al-Mayouf (Al-Hilal-ARA)

Mohammed Al-Owais (Al-Ahli-ARA)

Defensores

Osama Hawsawi (Al-Hilal-ARA)

Omar Hawsawi (Al-Nassr-ARA)

Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli-ARA)

Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal-ARA)

Motaz Hawsawi (Al-Ahli-ARA)

Saeed Al Mowalad (Al-Ahli-ARA)

Mohammed Al-Breik (Al-Hilal-ARA)

Mohammed Jahfali (Al-Hilal-ARA)

Ali Al Bulaihi (Al-Hilal-ARA)

Meias

Taisir Al-Jassim (Al-Ahli-ARA)

Yahya Al-Shehri (Leganés-ESP)

Nawaf Al-Abed (Al-Hilal-ARA)

Fahad Al-Muwallad (Levante-ESP)

Salman Al-Faraj (Al-Hilal-ARA)

Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal-ARA)

Salem Al-Dawsari (Villarreal-ESP)

Housain Al-Mogahwi (Al-Ahli-ARA)

Abdullah Otayf (Al-Hilal-ARA)

Mohamed Kanno (Al-Hilal-ARA)

Mohammed Al-Kwikbi (Al-Ettifaq-ARA)

Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab-ARA)

Hattan Bahebri (Al-Shabab-ARA)

Atacantes

Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nassr-ARA)

Muhannad Assiri (Al-Ahli-ARA)