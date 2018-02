Grohe defende pênalti e Grêmio é campeão da Recopa

O Grêmio sofreu para conquistar o título da Recopa Sul-Americana. Já na madrugada desta quinta-feira, após um empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, o clube gaúcho venceu o Independiente, da Argentina, por 5 a 4 na cobrança de pênaltis, na Arena do Grêmio. O goleiro gremista Marcelo Grohe foi o grande herói do título, ao defender a última cobrança da equipe argentina, desperdiçada por Benítez. Foi o segundo título do Grêmio na competição.

Como em tantas outras oportunidades nos últimos anos, Grohe foi o herói que a torcida tricolor precisava e ofuscou a incompetência do Grêmio em atacar o Independiente, que voltou a atuar durante a maior parte do confronto com um jogador a menos. Como no duelo de ida, o empate por 1 a 1 em Avellaneda na semana passada, o auxiliar de vídeo definiu a expulsão de um argentino no primeiro tempo.

O Grêmio deixou evidente o seu cansaço deste início de temporada e teve muita dificuldade para incomodar o adversário. Mas, no fim, o troféu coroou mais uma vez o clube gaúcho, que vem de um título da Copa do Brasil em 2016 e da conquista do tricampeonato da Libertadores no ano passado.

Nesta quarta, o técnico Renato Gaúcho entrou em campo com Alisson como novidade e o meia foi um dos melhores jogadores do time tricolor trocando de posição com Everton no primeiro tempo. Os donos da casa foram com tudo ao ataque no início, finalizando antes do primeiro minuto com Everton.

Aos sete, Alisson recebeu na intermediária, ganhou no corpo e deu enfiada perfeita para Everton. O atacante chegou a driblar Campaña antes de finalizar. Amorebieta, de carrinho, salvou. A resposta do Independiente veio aos nove. Gaibor arrancou com liberdade e abriu na esquerda com Fernández, que exigiu boa defesa de Grohe.

A intensidade ofensiva do Grêmio permitia espaços ao Independiente, mas logo o jogo perdeu em intensidade e o time da casa só foi chegar em um lance fortuito. Aos 37, Pedro Geromel cobrou falta do campo de defesa, Cícero desviou de cabeça e Luan aproveitou erro cochilo da marcação para aparecer sozinho dentro da área, mas jogou para fora.

Dois minutos depois, o Grêmio ficou com um homem a mais. Amorebieta afastou a bola e deixou o pé no peito de Luan, que ficou sentindo. O árbitro foi avisado pelo auxiliar de vídeo, assistiu ao lance e decidiu expulsar o zagueiro.

Só que, outra vez, o Grêmio não soube traduzir a vantagem numérica em superioridade. O time só voltou a atacar no segundo tempo, quando perdeu duas boas chances antes dos dez minutos. Primeiro com Everton, que chutou em cima de Campaña de dentro da área. Depois, Luan recebeu com espaço e acertou o zagueiro.

O ritmo voltou a cair, fruto também do desgaste gremista neste início de temporada. Renato, então, decidiu colocar o time para frente com Jael no lugar de Jaílson. Em sua primeira participação, aos 23, o atacante tabelou com Alisson e bateu firme, para outra boa defesa de Campaña.

Mas parou por aí, e o jogo foi para a prorrogação. Nela, Jael foi responsável pelas duas principais chances gremistas. No primeiro tempo, finalizou de cabeça após cruzamento da direita e acertou o travessão. Na etapa final, tentou em cobrança de falta que desviou na barreira e exigiu grande defesa de Campana. O Independiente também teve sua oportunidade de cabeça, com Meza, que jogou rente à trave.

O confronto seria decidido nos pênaltis. E aí, apareceu a estrela de Marcelo Grohe. Na décima e última cobrança, o goleiro defendeu a cobrança de Benítez para dar o título ao Grêmio. Maicon, Cícero, Jael, Everton e Luan converteram suas tentativas e permitiram que o camisa 1 tricolor se tornasse herói mais uma vez.