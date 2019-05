‘Gritam Pelé, Neymar e agora o meu nome’, agradece Sampaoli

A torcida do Santos ovacionou o treinador argentino Jorge Sampaoli na noite desta quinta-feira, 2, em vitória por 2 a 1 contra o Fluminense, na Vila Belmiro. Antes e depois do jogo, os santistas gritaram o nome do treinador, que se disse honrado, em coletiva depois do duelo.

“É uma alegria. Gosto muito dessa cidade, me sinto muito bem. A torcida do Santos gritar meu nome é ótimo. Gritam Pelé, Neymar e agora gritam meu nome. É uma alegria muito grande”, disse Sampaoli, que comanda o clube desde o começo do ano. O clube foi semifinalista do Campeonato Paulista e conseguiu classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, mas foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana.

Sampaoli também falou sobre a vocação ofensiva do time, que abriu 2 a 0, mas seguiu atacando e acabou levando um susto com o gol de Pedro no fim. “Futebol tem de ser uma maneira de viver. Coincidir com que o torcedor quer. Mais do que ganhar ou perder, que saibamos quem somos. Sem modificar essa forma. Com 2 a 0, seguimos atacando, tivemos oito chances e Pedro converteu. E poderia ter sido 2 a 2. Mas é isso o que somos. Nos reconhecemos assim. Não podemos renunciar o que somos.”

O Santos voltará a campo para enfrentar o CSA no domingo, 5, às 16 horas, em Maceió, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.