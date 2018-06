Em preparação para a estreia da seleção francesa na Copa do Mundo, o atacante Antoine Griezmann anunciou nesta quinta-feira que ficará no Atlético de Madrid para a próxima temporada. O francês divulgou sua decisão ao vivo no canal espanhol Movistar+, acabando com rumores sobre uma possível ida para o rival Barcelona.

Griezmann preferiu esperar o máximo possível para decidir se ficaria no Atlético ou se iria para o Barcelona. O atacante foi recrutado por Ousmane Dembelé e Samuel Umtiti, seus companheiros na seleção francesa e jogadores do time catalão. Além dos colegas, o francês foi elogiado por Lionel Messi, que revelou que adoraria jogar com Griezmann no Barcelona.

Antes de anunciar que ficaria, Griezmann foi vaiado pelos torcedores do Atlético de Madrid no final da temporada, mesmo após conquistar o título da Liga Europa e chorou após o incidente, mas garantiu que o foco, após a Copa do Mundo, é na próxima temporada com o time espanhol. “Decidi ficar. Confio neste clube e em meus companheiros e quero ganhar a Liga dos Campeões”, declarou.