Griezmann brilha e Atlético de Madri conquista a Liga Europa

O Atlético de Madri conquistou a Liga Europa pela terceira vez na tarde desta quarta-feira, em Lyon, na França, ao bater o Olympique de Marselha por 3 a 0. O atacante Antoine Grizmann marcou os dois primeiros e Gabi completou o placar. Já o clube francês, que buscava seu primeiro título na competição e na casa do Lyon, um de seus rivais locais, amargou seu terceiro vice-campeonato.

Este foi o sexto título do técnico Diego Simeone – que não estava à beira do gramado porque cumpria suspensão por expulsão na semifinal – pelo Atlético. A Espanha venceu seis das últimas nove edições da Liga Europa, três vezes com o próprio Atlético de Madri (em 2010, 2012 e 2018) e três vezes o Sevilha (em 2014, 2015 e 2016). Os outros campeões neste período foram Porto (2010/11), Chelsea (2012/13) e Manchester United (2016/17).

O título dá o direito à equipe da capital espanhola a disputar a Supercopa da Europa no começo da temporada de 2018/19 contra o vencedor da Liga dos Campeões, que terá a sua final disputada entre Real Madrid e Liverpool, no dia 26 maio, às 15h45 (de Brasília).

Como a equipe de Madri já está garantida na próxima edição da Champions League, a vaga para a fase de grupos da principal competição europeia oferecida ao campeão da Liga Europa passará para o terceiro colocado da França, que será o Lyon ou o próprio Olympique.