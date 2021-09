Griezmann atende a apelo da torcida e muda o visual no retorno ao Atlético

Antoine Griezmann deixou o Barcelona e retornou ao Atlético de Madri após dois anos inglórios no Camp Nou. A volta do atacante francês representa o recomeço de uma história que rendeu êxito para ambos os lados entre 2014 e 2019, mas terminou de forma traumática. Griezmann era um ídolo na capital, mas magoou boa parte dos torcedores ao aceitar a proposta do Barça, visando aumentar suas chances de título. Ironicamente, a equipe catalã passou em branco em 2021, ao contrário do Atlético, campeão nacional.

No retorno ao Estádio Wanda Metropolitano, Griezmann fez questão de mostrar seu desejo de reconquistar os colchoneros. Após anos ostentando uma vasta cabeleira, ele apareceu de cabelo curto, como em seu auge no Atlético, atendendo a um apelo dos torcedores que viralizou no dia que sua contratação foi oficializada. Outra novidade será o número de sua camisa, a 8, deixada por Saul Ñiguez, que foi para o Chelsea.

O jogador de 30 anos retorna ao Atleti em busca de manter o clube forte nas brigas pelas grandes competições. Atual campeão espanhol, o time de Diego Simeone ainda sonha com o inédito título da Champions League, que escapou nas recentes finais de 2014 e 2016. Além de Griezmann, outro reforço para a temporada é o do brasileiro Matheus Cunha, destaque no ouro olímpico em Tóquio. Durante sua primeira passagem pelo Atlético, Griezmann atuou 257 vezes, marcou 133 gols e deu passe para 45 tentos.