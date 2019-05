Griezmann anuncia saída do Atlético de Madri

O atacante francês Antoine Griezmann anunciou nesta terça-feira, 14, sua saída do Atlético de Madri depois de cinco anos. O jogador campeão mundial pela seleção francesa tomou a decisão depois de reunião com o técnico Diego Simeone e com o diretor executivo Miguel Ángel Gil Marín, e pouco depois, enviou uma mensagem de despedida à torcida nas redes sociais. “Tomei a decisão de sair, de ver novas coisas, ter outros desafios. Foi difícil seguir este caminho, mas é o que sinto e o que preciso. Queria agradecer a todos pelo carinho que me deram durante estes cinco anos, nos quais ganhei meus primeiros troféus importantes. Foram momentos incríveis que sempre recordarei”, discursou Griezmann, que não revelou qual será seu destino.

Quinto maior artilheiro da história do clube com 133 gols, Griezmann é mais um ídolo a anunciar sua saída ao final da temporada, dias depois da emotiva despedida do zagueiro uruguaio Diego Godín. O lateral Juanfran é outra referência do time que deve estar de saída. Eles farão mais um jogo pelo Atlético, no sábado, contra o Levante, em Valencia.