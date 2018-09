Grêmio vence Tucumán por 2 a 0 e fica perto da semi da Libertadores

O Grêmio está perto da classificação às semifinais da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, mesmo atuando na Argentina, o time gaúcho superou o Atlético Tucumán por 2 a 0, com gols de Everton e Alisson, e abriu ótima vantagem no confronto pelas quartas de final da competição, que terá o seu duelo de volta disputado em 2 de outubro, em Porto Alegre.

Para construir a vitória, o Grêmio conseguiu sobreviver ao sufoco imposto pelo clube argentino nos minutos iniciais, além de ter contado com a aposta acertada de Renato Gaúcho no meia Alisson, presente nos lances capitais do jogo: marcou o primeiro gol, deu o passe para o segundo e ainda sofreu a agressão que culminou na expulsão de Gervasio Núñez. Além disso, Everton, grande destaque do time em 2018, marcou o gol que selou o placar.

No início do próximo mês, na Arena Grêmio, os atuais campeões da Libertadores poderão perder por até um gol de diferença diante do Atlético Tucumám para se garantirem pela nona oportunidade nas semifinais da competição, fase em que o adversário sairá do confronto entre Independiente e River Plate. O volante Maicon, que estava pendurado, pareceu forçar um novo cartão amarelo e está suspenso desse duelo. Até lá, o Grêmio terá compromissos pelo Brasileirão, sendo o primeiro deles no domingo, quando vai receber o Ceará no seu estádio.