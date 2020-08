Grêmio vence o Internacional e garante vaga na final do Gauchão

O Grêmio venceu o Internacional por 2 a 0, conquistou a Taça Francisco Novelletto Neto, o segundo turno do Campeonato Gaúcho, e vai jogar a decisão do Estadual. O capitão Maicon e o garoto Isaque marcaram os gols do Gre-Nal 426, realizado na Arena do Grêmio.

Os dois gols saíram no segundo tempo. O primeiro saiu a partir de um cruzamento de Everton Cebolinha aos quatro minutos. Diego Souza ajeitou e Maicon completou para as redes. Aos 35, Isaque aproveitou falha do lateral-esquerdo Moisés e, livre, chutou firme no canto direito de Marcelo Lomba. Logo após o segundo gol, uma briga generalizada acarretou na expulsão do colorado Patrick e do gremista Orejuela.

A vitória teve um gosto especial para o torcedor. A invencibilidade contra o rival aumentou: agora são nove jogos sem perder para o Internacional. A última vitória colorada foi em setembro de 2018. Edenilson marcou o único gol do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

O Grêmio fará a final contra o Caxias. A princípio, serão dois jogos. Porém, os clubes estão discutindo uma possibilidade de mudar o regulamento e fazer apenas uma partida. Será a chance de uma revanche gremista. Na final do primeiro turno, o time de Caxias do Sul venceu por 1 a 0 e garantiu a vaga na decisão.