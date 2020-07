Grêmio vence Internacional na volta do futebol no Rio Grande do Sul

A volta do futebol do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 22, contou com o maior clássico do Estado. O Gre-Nal número 425 da história acabou com vitória do Grêmio sobre o Internacional por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O único gol da partida foi marcado por Jean Pyerre.

O clássico aconteceu no estádio Centenário, em Caxias do Sul, porque a prefeitura da capital Porto Alegre não permitiu a realização do jogo, por causa do crescente número de casos da Covid-19 na cidade.

O gol da partida foi marcado aos 17 minutos do segundo tempo. Jean Pyerre cobrou falta na entrada da área, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Marcelo Lomba. No primeiro tempo, Everton Cebolinha perdeu um pênalti, defendido pelo camisa 12 do Internacional.

O Grêmio também conseguiu aumentar o tabu sem perder para o rival para oito partidas seguidas – sem nem ao menos levar um gol do Inter. A última vitória colorada aconteceu em setembro de 2018.