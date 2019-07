Grêmio terá transmissão online: como assistir ao jogo pela Libertadores

O Grêmio entra em campo pela Copa Libertadores da América em mais um jogo desta quinta-feira, 25, fora da grade da televisão. Assim como a partida do Corinthians pela Sul-Americana, o confronto contra o Libertad, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, será transmitido exclusivamente online. Os torcedores podem assistir ao duelo válido pelas oitavas de final da competição pela página da Conmebol Libertadores no Facebook.

O jogo marca um reencontro entre as duas equipes. Na primeira fase, os paraguaios complicaram o Grêmio ao vencer em Porto Alegre por 1 a 0 na segunda rodada. O clube gaúcho se recuperou e conseguiu se classificar no segundo lugar do grupo H graças à vitória sobre o rival no estádio Defensores del Chaco por 2 a 0, com dois gols de Everton Cebolinha.