Grêmio segura empate com o Internacional e vence o Gaúcho

Pelo quarto ano seguido, o Grêmio conquista o Campeonato Gaúcho. Neste domingo, 23, a equipe de Tiago Nunes recebeu o arquirrival Internacional, na Arena, pela segunda partida do Campeonato Gaúcho e empatou por 1 a 1. Como o Imortal venceu o jogo de ida por 2 a 1, garantiu a taça estadual por mais um ano.

Ainda na etapa inicial, aos 51 minutos, o Grêmio abriu o placar com Ferreirinha. O jovem atacante avançou em velocidade, recebeu de Diego Souza e mandou para o fundo da rede. O Internacional chegou ao empate aos 21 minutos da etapa final, com Rodrigo Dourado. O volante recebeu um ótimo cruzamento de Moisés e testou para o gol.

A partida ainda contou com uma discussão acalorada entre o lateral Rafinha, o time gremista, e o atacante Yuri Alberto, do Inter. Os dois bateram boca ainda aos 37 minutos do primeiro tempo e foram expulsos

