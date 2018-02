Grêmio lança novo uniforme em dia de estreia na Libertadores

O Grêmio divulgou nesta terça-feira imagens do uniforme que vão utilizar na temporada de 2018. A camisa foi produzida para homenagear os 115 anos da fundação do time gaúcho. No interior da camisa, foi feita uma linha do tempo com a evolução do escudo tricolor ao longo dos anos, além da etiqueta comemorativa em alusão ao aniversário do clube.

Os jogadores do Grêmio irão utilizar a nova camisa na noite desta terça-feira, em Montevidéu, no Uruguai, onde vão enfrentar o Defensor, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.