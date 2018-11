Grêmio frustra Flamengo e anuncia renovação do técnico Renato Gaúcho

O presidente Romildo Bolzan, do Grêmio, anunciou a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho, em coletiva nesta quinta-feira, 29. O treinador era alvo do Flamengo para a próxima temporada, mas preferiu ficar clube de Porto Alegre por mais um ano.

Renato Gaúcho, campeão da Copa Libertadores 2017 com o Grêmio, fará sua quarta temporada consecutiva como treinador do clube. Neste ano, o técnico de 56 anos levou o Grêmio às semifinais da Libertadores, ocupa o quarto lugar no Brasileirão e está a uma vitória de garantir o clube, de forma direta, na maior competição sul-americana.

ELE FICA! O técnico Renato Portaluppi acertou a renovação com o Tricolor por mais uma temporada! 🇪🇪💪🏻https://t.co/g94gFFVnIh pic.twitter.com/a3xHRIV5oG — Grêmio FBPA (@Gremio) November 29, 2018

O Grêmio também anunciou a renovação de contrato com a dupla de zagueiros Pedro Geromel e Walter Kannemann. Geromel agora tem vínculo com o clube até dezembro de 2021, enquanto o argentino tem contrato até dezembro de 2022.