Grêmio e Palmeiras abrem quartas de final da Libertadores; como assistir

Grêmio e Palmeiras abrem nesta terça-feira, 20, a partir das 21h30 (de Brasília), as quartas de final da Copa Libertadores, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo que põe frente à frente os técnicos gaúchos Renato Portaluppi e Luiz Felipe Scolari, ambos campeões do torneio, será transmitido com exclusividade pelo canal Fox Sports.

Renato Gaúcho, o único brasileiro a ganhar a competição como jogador (1982) e como treinador (2017), ambas pelo Grêmio, terá como adversário o conterrâneo mais experiente na história da Libertadores. Felipão é bicampeão da América por Grêmio (1995) e Palmeiras (1999) e quem mais dirigiu jogos da competição: 72 compromissos em sete edições.

Dono de 22 títulos em torneios mata-mata, Felipão terá um rival acostumado a competições nesse formato. Apenas nessa atual passagem pelo Grêmio, Renato Gaúcho conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

Semifinalistas em 2018, Grêmio e Palmeiras também definem em Porto Alegre e na semana seguinte no Pacaembu qual é o time brasileiro de maior poderio recente na Libertadores. Os gaúchos podem chegar pela terceira vez seguida entre os quatro melhores, enquanto o clube paulista busca atingir esta etapa pelo segundo ano consecutivo, após ter feito nessas temporadas a melhor campanha da fase de grupos.

O Grêmio, último brasileiro a conquistar uma Libertadores, em 2017, e o Palmeiras, campeão nacional em 2016 e 2018, apostam em elencos badalados para avançar. O clube gaúcho tem, por exemplo, o zagueiro Geromel, convocado por Tite para a última Copa do Mundo, e o atacante Éverton, em alta após se destacar pela seleção brasileira na Copa América.

O Palmeiras, reforçado nos últimos anos por contratações caras, confia no ex-gremista Dudu e no bom momento do goleiro Weverton, chamado para defender a seleção brasileira nos próximos amistosos.

Apesar de os dois times terem se enfrentado no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e na mesma Arena do Grêmio, a partida pela Copa Libertadores deve ser bem diferente do empate em 1 a 1. Os treinadores pouparam os titulares e nos últimos dias fizeram mistério.

O Grêmio não escalou desde o início Geromel e Éverton para evitar o desgaste. O Palmeiras fez o mesmo. O atacante Luiz Adriano só viajou na segunda-feira a Porto Alegre para participar da partida pela Libertadores, assim como Willian.

A equipe de Felipão levou também o volante Jean para ficar como reserva na lateral direita. O clube perdeu opções para a posição recentemente com a lesão de Mayke e a saída de Fabiano para o Boavista, de Portugal – Marcos Rocha será o titular nesta terça-feira.

Prováveis escalações:

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Everton, Alisson; André.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

(com Estadão Conteúdo)