Grêmio chega a sua 9ª semifinal de Libertadores e enfrenta o River

O Grêmio se classificou para sua nona semifinal de Copa Libertadores ao vencer por 4 a 0 o Atlético Tucumán, na Arena do Grêmio, na noite de terça-feira, em Porto Alegre. Atual campeão do torneio, o clube – entre os brasileiros – só tem menos semifinais que o São Paulo, que tem dez. O adversário da próxima fase será o argentino River Plate, tricampeão do torneio, assim como o Grêmio.

Contra o Tucumán, Luan marcou o primeiro aos 36 minutos de jogo. Antes do intervalo, o goleiro do time argentino, Lucchetti foi expulso e Cícero ampliou, cobrando pênalti. Na segunda etapa, Sánchez (contra) e Jael, também cobrando pênalti no fim do jogo, marcaram os últimos gols do triunfo gremista.

Apesar da tradição das duas equipes na Libertadores, será apenas o segundo encontro no torneio. Em 2002, Grêmio e River se enfrentaram pelas oitavas de final. Naquela ocasião, o time brasileiro venceu em Buenos Aires por 2 a 1 e no antigo estádio Olímpico de Porto Alegre por 4 a 0.

A primeira semifinal do Grêmio foi em 1983, quando conquistou o primeiro título no torneio. No ano seguinte, como atual campeão, já começou a disputa na semifinal e chegou à decisão. Em 1995, passou pelo Emelec na semifinal e conquistou o bicampeonato. No ano seguinte, foi eliminado pelo América de Cali na mesma fase. Em 2002, os gaúchos foram novamente derrotados antes da decisão, dessa vez pelo Olimpia. Em 2007, passou pelo Santos e chegou à final. Em 2009 foi eliminado pelo Cruzeiro e, na última temporada, venceu o Barcelona de Guayaquil e conquistou o tricampeonato.

Clubes brasileiros que já chegaram à semifinal da Copa Libertadores

São Paulo – 10

Grêmio – 9

Santos – 8

Cruzeiro – 6*

Internacional – 6

Palmeiras – 6*

Flamengo – 3

Atlético-MG – 2

Botafogo – 2

Corinthians – 2

Atlético-PR – 1

Fluminense – 1

Guarani – 1

São Caetano – 1

Vasco – 1

*Ainda podem chegar à semifinal neste ano