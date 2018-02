Grêmio busca primeiro título de 2018 na decisão da Recopa

O Grêmio recebe o Independiente em sua Arena, nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), na decisão da Recopa Sul-Americana, para definir o campeão do primeiro torneio continental de 2018, que reúne os vencedores da Libertadores da América (o clube brasileiro) e Copa Sul-Americana do ano passado (o argentino).

Na partida de ida, o Grêmio saiu na frente do placar, com gol de Luan, e parecia que voltaria para Porto Alegre com um grande resultado, quando Gigliotti foi expulso. Entretanto, um gol contra de Cortez decretou o empate no primeiro confronto.

Na Recopa Sul-Americana, não há critério do gol fora de casa. Portanto, qualquer empate no jogo levará a final à prorrogação. Persistindo a igualdade, uma disputa de pênaltis definirá o campeão. Quem vencer, por qualquer placar, levanta o troféu.

O Grêmio conquistou apenas quatro pontos em sete partidas no Campeonato Gaúcho, com uma vitória, um empate e cinco derrotas. O time é o último colocado na competição estadual, dentro da zona de rebaixamento.