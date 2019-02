Grêmio aumenta proposta e garante Maicon em 2016

O volante Maicon vai ficar mesmo em Porto Alegre em 2016. O Grêmio exerceu seu direito de compra e garantiu o jogador para o próximo ano, após uma longa negociação com o São Paulo.

O Tricolor paulita aceitou a proposta gremista por R$ 7 milhões, um milhão a mais do que a proposta inicial pelo volante de 30 anos.

O São Paulo vai receber R$ 3,5 milhões à vista, com a outra metade parcelada até a metade do próximo ano.

Maicon não interessava ao São Paulo e fazia parte dos planos do treinador Roger Machado, do Grêmio. Contudo, a proposta financeira dos gaúchos estava muito aquém daquilo que os paulistas desejavam. Os gaúchos tentaram envolver jogadores na troca, mas o São Paulo queria jogadores de alto nível, como Walace, Luan e Geromel, titulares absolutos no Grêmio.

Maicon defendeu o Grêmio em 2015 por empréstimo e agora terá contrato com o time gaúcho.