Grêmio anuncia retorno de Luiz Felipe Scolari após seis anos

Logo após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileirão, Grêmio anunciou na noite desta quarta-feira, 7, o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari.

Aos 72 anos, o ídolo tricolor substituirá Tiago Nunes, demitido no último domingo, 4, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em Porto Alegre. O último trabalho de Felipão foi no Cruzeiro, encerrado em janeiro deste ano depois de assumir o clube com a Série B em andamento e não conseguir o acesso.

Felipão irá para a sua quarta passagem com o treinador do Grêmio. Na última, entre 2014 e 2015, comandou a equipe em 51 jogos com 26 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 58,8%. Curiosamente, foi a única passagem em que não conquistou títulos.

Antes disso, Scolari dirigiu o clube em 1987, quando foi campeão gaúcho, e retornou em 1993, depois de alavancar o Criciúma a surpreendente conquista da Copa do Brasil daquele ano. O treinador conquistou a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995, o Brasileiro de 1996, além dos estaduais de 1995 e 1996 e a Recopa Sul-Americana de 1996. Depois, seguiu para o Palmeiras.

A estreia deve ocorrer já neste fim de semana, quando o Grêmio enfrenta o Internacional. O retorno de Felipão dividiu opiniões entre membros do Conselho de Administração do clube. Uma possível investida em Renato Portaluppi, que deixou o clube há cerca de três meses, também foi cogitada.O Grêmio é o último colocado no Brasileiro, com apenas dois pontos somados em sete partidas.