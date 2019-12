Grêmio anuncia renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho

Depois de semanas de negociação, o Grêmio anunciou na manhã desta quinta-feira 19 a renovação de contrato do treinador Renato Gaúcho. Agora, o vínculo com o maior ídolo da história do clube passa a ser válido até o final de 2020.

Com isso, o ex-jogador chegará ao seu quarto ano consecutivo no comando técnico gremista, e terá a chance de se tornar o técnico que mais vezes dirigiu o clube na história. Atualmente, Renato ocupa a terceira colocação, ao lado de Telêmaco Frazão de Lima, com 334 jogos, atrás apenas de Luiz Felipe Scolari (371) e Oswaldo Rolla (378)

Em sua segunda passagem pelo Grêmio, Renato Gaúcho assumiu a equipe em 2016, e de lá para cá, conquistou uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, dois Campeonatos Gaúchos e uma Recopa Gaúcha.