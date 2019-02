Grêmio anuncia a contratação do centroavante Diego Tardelli por três anos

Cobiçado por vários clubes brasileiros desde que se desligou do Shandong Luneng, da China, Diego Tardelli se acertou nesta terça-feira, 12, com o Grêmio. Em seu site oficial, o clube gaúcho anunciou a contratação em definitivo do centroavante. Desejo antigo do técnico Renato Gaúcho, o jogador de 33 anos chegará nesta quarta 13 em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato de três anos.

Grêmio e Diego Tardelli já tinham salários e luvas acertados desde a semana passada. O negócio ainda esbarrava até o último final de semana na divergência quanto ao tempo do contrato. O clube tricolor queria um vínculo por dois anos, enquanto que o jogador desejava assinar por três. Os últimos detalhes do acordo foram resolvidos nesta terça-feira, data final dada pela direção gremista para uma decisão do centroavante.

Experiente, Diego Tardelli iniciou a sua carreira profissional no São Paulo, em 2003. No Brasil, o atacante ainda passou por São Caetano, Flamengo e Atlético-MG. No exterior, atuou no Betis, da Espanha, no PSV Eindhoven, da Holanda, no Anzhi Makhachkala, da Rússia, e no Al-Gharafa, do Catar, além do futebol chinês, onde esteve nas últimas cinco temporadas. Lá marcou 50 gols em 92 jogos.

Entre os títulos conquistados em sua carreira estão o Mundial de Clubes da Fifa (2005, pelo São Paulo), duas Copa Libertadores (2005, pelo São Paulo, e 2013, pelo Atlético-MG), uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana (ambas em 2014, pelo Atlético-MG).

Com a chegada de Diego Tardelli, o Grêmio deve liberar Jael. O centroavante recebeu proposta do FC Tokyo, mas a sua saída estava relacionada à chegada do novo reforço.