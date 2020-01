Grêmio anuncia a contratação de Thiago Neves

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira 27 a contratação de seu sexto reforço para 2020, o meia Thiago Neves. O jogador de 34 anos estava livre no mercado depois que rescindiu contrato com o Cruzeiro, pelo qual conquistou duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois Estaduais (2018 e 2019) e foi rebaixado à Série do Brasileirão em 2019.

A chegada de Thiago Neves era um desejo antigo do técnico Renato Gaúcho. Os dois trabalharam juntos no Fluminense na campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2008. O jogador assinou um contrato de um ano com cláusulas de produtividade.

O meia Thiago Neves é mais um #ReforçoTricolor para a temporada!

“Vejo muita gente criticar a chegada de Thiago Neves e Diego Souza. Thiago vai chegar e jogar muito, já falei. O Diego vai nos ajudar. Já está fininho. É melhor errar tentando do que não tentando”, afirmou Renato no último domingo, citando também a contratação de Diego Souza, de 34 anos, que estava no Botafogo.

Além da dupla de veteranos, o Grêmio já confirmou para esta temporada o goleiro Vanderlei, os laterais Victor Ferraz, Orejuela e Caio Henrique e o volante Lucas Silva.