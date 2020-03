Gre-Nal fora da TV: como assistir a Grêmio x Inter pela Libertadores

O Grêmio recebe o Internacional nesta quinta-feira 12, em casa, a partir das 21h (de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América, no primeiro Gre-Nal continental da história. O clássico gaúcho não terá transmissão de TV: passará com exclusividade no Facebook Watch, disponível para computadores, dispositivos móveis e smart TVs. O site de PLACAR também fará a descrição dos lances, minuto a minuto.

Tabela completa de jogos da Copa Libertadores 2020

Assim como já ocorria no ano passado, a rodada de quinta-feira da Libertadores tem jogos transmitidos exclusivamente na rede social. Para assistir ao jogo, o torcedor deve abrir o aplicativo do Facebook e tocar no ícone assistir (vídeos no Watch) ou digitar “Conmebol Libertadores” na barra de pesquisa do menu e assistis ao jogo na página da competição.

As duas equipes fizeram boas estreias na fase de grupos da Libertadores e, devido a isso, entram em campo nesta quinta disputando a liderança. O Inter, classificado na Pré-Libertadores, venceu a Universidad Católica por 3 a 0 no Beira-Rio, enquanto o Grêmio bateu o América de Cali, por 2 a 0, na Colômbia. No primeiro GreNal do ano, pelo Campeonato Gaúcho, o time tricolor levou a melhor fora de casa e venceu por 1 a 0.

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, terá apenas o desfalque do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que está no departamento médico. Já o argentino Eduardo Coudet, treinador do Inter, contará com o retorno do meia Andrés D’Alessandro, que estava suspenso, e terá força máxima para o clássico.

Prováveis escalações

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Caio Henrique; Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Everton e Diego Souza

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel; Musto, Edenílson e Boschilia; Marcos Guilherme (D’Alessandro), Thiago Galhardo e Paolo Guerrero