Gravações indicam participação de Robinho em caso de estupro coletivo

Atualizado em 16 out 2020, 12h42 - Publicado em 16 out 2020, 12h29

Por Da Redação - Atualizado em 16 out 2020, 12h42 - Publicado em 16 out 2020, 12h29

Transcrições de interceptações telefônicas utilizadas na sentença de condenação em primeira instância pela justiça italiana do atacante Robinho, divulgadas nesta sexta-feira, 16, pelo ge.com, apontam a participação direta do jogador do Santos no caso de estupro coletivo a uma mulher albanesa na Itália, enquanto era atleta do Milan, em 22 de janeiro de 2013.

Robinho recorre em liberdade da condenação em 2017 a nove anos de prisão após investigação de caso ocorrido na casa noturna Sio Café, em Milão. A decisão ainda não é definitiva e passará por novas instâncias até a análise final do processo. Um novo julgamento irá ocorrer em dezembro.

Em diálogo com Ricardo Falco, outro brasileiro acusado no crime, o jogador indicou que os envolvidos tinham consciência da condição de embriaguez da vítima. Ao ser interrogado, em abril de 2014, Robinho negou a acusação admitindo apenas ter tido relação via sexo oral com a vítima. No caso de Falco, perícia identificou a presença de seu sêmen nas roupas da jovem. A conversa entre Robinho e Falco aconteceu no carro de Robinho. O jogador demonstra preocupação com o estado da vítima e com a possibilidade de que possa prestar depoimento.

A denúncia inicial aponta que Robinho e cinco amigos a intoxicaram com álcool até que a mesma fosse incapaz de recusar o ato sexual. Ele também foi condenado ao pagamento de 60.000 euros (392.000 reais pela cotação atual) a mulher.

Robinho e Falco foram condenados com base no artigo “609 bis” do código penal italiano, que fala da participação de duas ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual – forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade “física ou psíquica.

Leia a transcrição completa da escuta telefônica:

Falco: – Ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela.

Robinho: – O (NOME DE AMIGO 1) tenho certeza que gozou dentro dela.

Falco: – Não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, ela estava realmente fora de si.

Robinho: – Sim

Em outra interceptação, o músico Jairo Chagas, que tocou naquela noite na boate, avisa Robinho sobre a investigação. O jogador, segundo a transcrição, respondeu:

Continua após a publicidade

– Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu.

– Olha, os caras estão na merda… Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei aquela garota. Vi (NOME DE AMIGO 2), e os outros foderam ela, eles vão ter problemas, não eu… Lembro que os caras que pegaram ela foram (NOME DE AMIGO 1) e (NOME DE AMIGO 2)…. Eram cinco em cima dela.

Em janeiro de 2014, o músico e o jogador voltaram a falar sobre o episódio:

Robinho: –A polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa.

Jairo: – Mas você também transou com a mulher?

Robinho: – Não, eu tentei. (NOME DE AMIGO 1), (NOME DE AMIGO 2), (NOME DE AMIGO 3)…

Jairo: – Eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela.

Robinho: – Isso não significa transar.

Em outra conversa entre os amigos do jogador presentes na boate, um deles, identificado como “Amigo 4”, demonstra preocupação ao saber do início da investigação:

NOME DE AMIGO 4: – Irmão, tive dor de barriga de nervoso, eu me preocupo por você, amigo.

A resposta de Robinho, segundo a transcrição das gravações, foi:

– Telefonei a (NOME DE AMIGO 3), e ele me perguntou se alguém tinha gozado dentro da mulher e se ela engravidou. Eu disse que não sabia, porque me recordo que eu e você não transamos com ela porque o seu pênis não subia, era mole… O problema é que a moça disse que (NOME DE AMIGO 1), (NOME DE AMIGO 2) e (NOME DE AMIGO 3) a pegaram com força.