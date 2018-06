Provavelmente a audiência do confronto entre Nigéria e Islândia seria pequena na Argentina, não fosse a catástrofe da véspera, a derrota por 3 a 0 para a Croácia. Era preciso torcer para os nigerianos conterem a pontuação islandesa. Empatarem ou, melhor ainda, ganharem. Foi o que fizeram: a vitória por 2 a 0 sobre os vinkings manteve as chances de Messi e companhia avançarem às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Nigéria de triste lembrança para os argentinos até ontem, por ter sido a adversária da última partida de Maradona em Mundiais, em 1994, quando foi flagrado no exame antidoping. Nigéria que está no caminho da Argentina pela quinta vez numa primeira fase — e perdeu todas, aí mora a esperança platense para a terceira rodada. Nigéria que não fez nenhum favor aos hermanos, apenas colocou-se em condições de conquistar a segunda vaga do Grupo D — a Croácia já está garantida.

Como um tango, foi dramático torcer para as Superáguias no primeiro tempo. Com apenas seis minutos de partida, a Islândia já havia exigido duas defesas de Uzoho. Nada mais do que isso no encontro de duas equipes que, na rodada inicial, haviam jogado priorizando a defesa. A bola passeou entre as intermediárias, num empate já simpático às pretensões argentinas.

No segundo tempo, bastaram quatro minutos para os gritos de alívio serem ouvidos de um hotel em Bronnitsy, pequena cidade onde a delegação argentina se concentra. O contra-ataque, arma islandesa contra o time de Jorge Sampaoli na estreia, foi o recurso nigeriano no belo gol de Musa. O atacante do CSKA, ídolo em solo russo, tornou-se também admirado na terra de Gardel, ainda mais depois do segundo gol, aos trinta. Para melhorar o roteiro, deixou Halldórson, o goleiro-cineasta que parou Messi, no chão. Ainda valeu secar a cobrança de pênalti de Gylfi Sigurdsson, desperdiçada. Os argentinos estão melhores na figa do que na bola.

No fechamento do Grupo D, a Argentina precisará vencer a Nigéria e torcer por um empate ou derrota da Islândia. Caso os vinkings vençam a Croácia, a decisão da vaga nas oitavas dependerá do saldo de gols.