Governo libera retomada do Campeonato Alemão em maio

O Campeonato Alemão recebeu autorização nesta quarta-feira 6 para retomar seus jogos, com portões fechados, ainda neste mês, após reunião via teleconferência com governo federal. A chanceler Angela Merkel irá anunciar a data, mas, segundo o jornal alemão Bild, o futebol deve retornar nos dias 15 ou 22 de maio, mais de dois meses depois da paralisação imposta pelo avanço da pandemia de coronavírus.

Merkel deverá anunciar em breve a decisão, que fará com que o Campeonato Alemão seja o primeiro a retornar na Europa. A Alemanha teve mais de 167 000 casos confirmados de coronavírus e 6 993 mortes, de acordo com o mapa da universidade americana John Hopkins.

O controle das contaminações fez com que o governo relaxasse a quarentena há três semanas. Os clubes alemães foram os primeiros a retornar aos treinos, cumprindo um rigoroso protocolo de saúde e segurança. A Bundesliga está paralisada desde 13 de março, ainda na 25ª rodada. O Bayern de Munique é o líder, com 55 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund, que está na segunda colocação.