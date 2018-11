Governo da Espanha propõe sediar Copa de 2030 com Marrocos e Portugal

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, propôs nesta segunda-feira (19) que o país apresente candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030 junto com Marrocos e Portugal.

O chefe de Estado apresentou a ideia ao primeiro-ministro marroquino, Saadeddine Othmani, em reunião realizada em Rabat, na primeira visita de Sánchez ao país africano — ele também se encontrará com o rei Mohammed VI.

Sánchez não se referiu ao projeto na entrevista coletiva que concedeu após o encontro, mas fontes ligadas ao líder político confirmaram que a proposta foi feita.

O Marrocos já se apresentou como possível candidato e, com a chancela da Federação de Futebol do Norte Africano, estuda a possibilidade de firmá-la com Argélia e Tunísia.

Até o momento, a única iniciativa já oficializada é a conjunta de Argentina, Paraguai e Uruguai — este foi sede da primeira Copa do Mundo, em 1930.