Pergunta de Francisco dos Santos (São Paulo-SP): Gostaria que publicassem a lista com todos os jogos em que a Hungria de Puskas cou invicta, no período de 1950 a 1954; série só quebrada na final da Copa do Mundo de 54

R: As listas de invencibilidades costumam trazer certos questionamentos com relação aos critérios utilizados. Para alguns, a lista deve contemplar apenas partidas oficiais realizadas contra equipe principais. Por conta disso, há certa controvérsia na sequência invicta da equipe húngara. A despeito disso, se considerarmos todas as partidas disputadas pelos húngaros, chega-se a 32 partidas invictas, entre o período de 4 de junho de 1950 e 30 de junho de 1954, o que significa mais de quatro anos sem saber o que era uma derrota. Na incrível sequência, há dois jogos que se destacam. O primeiro em 2 de agosto de 1952, que proporcionou a conquista da primeira medalha de ouro no futebol, 2 a 0 na Iugoslávia, e a segunda, a magnífica vitória por 6 a 3 diante da seleção inglesa, em 25 de novembro de 1953, na primeira vitória de uma equipe não britânica sobre o time da casa no estádio de Wembley. Quis o destino que a invencibilidade fosse quebrada justamente na partida final da Copa do Mundo realizada na Suíça, quando, após abrir vantagem de 2 a 0 sobre a Alemanha, acabou sofrendo a virada, por 3 a 2.