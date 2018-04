Goleiro Vanderlei dá show e recebe nota 10 da imprensa argentina

O goleiro Vanderlei foi o grande destaque do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, em Quilmes, na Argentina, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O goleiro brasileiro defendeu nada menos que dez finalizações do clube argentino, fato exaltado pela imprensa do país.

O diário Olé deu nota 10 ao jogador por suas intervenções e fez uma reportagem exaltando o “show de Vanderlei” na partida. Ele foi eleito pela publicação o melhor da partida e recebeu o simbólico Prêmio Maradona.

O jornal Clarín chamou o goleiro santista de “muralha” e o elegeu como o “grande herói da noite”. O La Nación viu o resultado como injusto e definiu Vanderlei como “figura excepcional na noite.”