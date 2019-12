Goleiro Jean, do São Paulo, é preso nos EUA, acusado de agressão à esposa

O goleiro Jean, do São Paulo, foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira 18, acusado de agredir a esposa, Milena Bemfica. A ficha do jogador já consta no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida. Ele foi fichado às 7h27, pelo horário local (9h27 em Brasília).

Milena Bemfica postou vídeos nos quais aparece com o rosto machucado. Nas filmagens, ela acusa o jogador de tê-la agredido durante as férias. Horas depois, as imagens foram apagadas.

“Eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater, gente, socorro”, contou Milena em postagem no Instagram Stories. “Eu quero justiça, eu quero justiça! Eu estou trancada no banheiro e olhe o que ele está fazendo comigo”, completou. Ao fundo, é possível ouvir o goleiro dizendo: “Vai fazer isso com a sua filha?”

Em seguida, ela divulgou uma conversa que teve com Jean no aplicativo. “Parabéns. Terminou com minha carreira. E suas filhas vão passar fome”, escreveu o jogador. As imagens foram apagadas posteriormente e Milena se limitou a tranquilizar os fãs e dizer que estava bem.

Procurado pela reportagem para comentar o ocorrido, o diretor de futebol Raí não retornou as ligações e mensagens até o momento. O clube soltou uma nota oficial na qual diz acompanhar o caso. Contratado junto ao Bahia por R$ 6 milhões de reais em 2018, o goleiro de 24 anos chegou a ser afastado pelo clube por indisciplina, após desentendimentos com o então treinador Vagner Mancini, no início do ano.

Abaixo, a nota oficial do São Paulo:

“O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis.

Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”.