Goleiro francês campeão do mundo é preso após dirigir alcoolizado

O goleiro francês Hugo Lloris, titular da França campeã do mundo em 2018, foi preso na madrugada desta sexta-feira, em Londres, na Inglaterra, por ser reprovado no teste do bafômetro. O jogador do Tottenham ficou detido por sete horas, informou o jornal britânico Daily Mail.

A polícia metropolitana de Londres confirmou a punição ao goleiro, que será julgado pela corte londrina no dia 11 de setembro. De acordo com a publicação, ele retornou a pé para sua casa na manhã da sexta e se recusou a dar entrevista. Capitão da França na última Copa, ele não compareceu ao treinamento da equipe.

Desde 2012 no Tottenham, o goleiro é também capitão do time e pode perder a função após o ocorrido. Nesta segunda-feira, o time londrino enfrenta o Manchester United fora de casa, mas o jogador não está confirmado na partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês.