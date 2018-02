Goleiro do Corinthians é assaltado após derrota em Itaquera

O goleiro reserva do Corinthians, Caíque França, passou por um grande susto na madrugada de quarta para quinta-feira. Após a derrota para o São Bento por 1 a 0, no Itaquerão, jogo em que ficou no banco de reservas, o jogador foi assaltado por seis homens após deixar a namorada em sua casa.

Segundo Caíque, os bandidos levaram alguns pertences, mas não houve qualquer agressão. O goleiro, inclusive, participou do jogo-treino contra o Atlético-PR, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

“Infelizmente, acontece no Brasil. Foi voltando da casa da minha namorada, levaram meu celular, iPad, minha bolsa de viagem. O importante é que não aconteceu nada comigo. Bem material é o de menos”, disse Caíque França, em entrevista à CorinthiansTV.